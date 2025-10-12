Fotos y videos: así es el regreso de los palestinos a Gaza tras el cese al fuego

La autoridad interna dirigida por Hamas anunció este viernes que sus fuerzas de seguridad comenzarán a desplegarse en áreas de la Franja de Gaza de las cuales se retira el Ejército israelí después de que entre en vigor del acuerdo de alto al fuego.

El acuerdo de cesar al fuego entró en vigor en Gaza, según informó este viernes el Ejército de Israel, de acuerdo con los informes de la agencia de noticias Xinhua.

Mediante un comunicado de prensa, la autoridad declaró que el despliegue tiene como objetivo restaurar el orden público y gestionar el caos dejado por dos años de guerra, que produjo cuantiosas víctimas y una destrucción generalizada por toda la Franja de Gaza.

En dirección al norte, las familias regresan a pie, coche o en carro mientras las tropas israelíes se retiraron como parte de la primera fase del acuerdo de esta semana con mediación de EEUU. A la par, rige desde este viernes un período de 72 horas para Hamás libere a sus rehenes.