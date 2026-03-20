SE CONCRETÓ LA AUDICIÓN PARA “IMAGO”, LA COPRODUCCIÓN ENTRE CULTURA Y EL TEATRO NACIONAL CERVANTES

El Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco, junto al Teatro Nacional Cervantes, presentó este viernes los resultados de la audición para la obra Imago, una coproducción que será estrenada en julio en el Complejo Cultural Guido Miranda.

Más de 70 actores participaron del proceso de selección, que se desarrolló durante cinco jornadas de intenso trabajo. Tras una exhaustiva evaluación, fueron seleccionados seis intérpretes: Jonatan Juan Pablo González (Ricardo), Sol Soulhé (Ana), Rosa Isabel Melgarejo (Eleonora), Walter Martínez (Bustamante), Ingrid Holzweissig (Betty) y Alejandro Sosa (Claudio–Vicentino).

Durante la presentación, la vicepresidente del Instituto de Cultura, Daniela Valdez, expresó que se trata de “un verdadero orgullo” para la provincia concretar esta coproducción con el Teatro Nacional Cervantes, una institución emblemática del teatro argentino. Asimismo, destacó que Chaco fue una de las provincias seleccionadas en el marco del programa “TNC Produce en el país”.

Por su parte, el productor de la obra, Poli Boltas, resaltó la gran convocatoria del casting y agradeció a todos los actores que participaron. “Acabamos de terminar las audiciones, donde se presentaron más de 70 actores, de los cuales hemos seleccionado seis, luego de cinco días de un exhaustivo trabajo”, señaló.

Estreno previsto para julio

Imago, escrita por Gladis Gómez y dirigida por el reconocido director José Luis Valenzuela, tiene previsto su estreno el próximo 3 de julio, con funciones durante julio y agosto. Además, se proyecta la posibilidad de realizar giras por distintos teatros del país.

La propuesta también contempla funciones destinadas a instituciones, en articulación con el programa de Gestión de Públicos del Teatro Nacional Cervantes, en simultáneo con la programación del Guido Miranda.

La obra propone una relectura contemporánea en torno al concepto de “imago”, entendido desde el psicoanálisis como aquellas imágenes primarias que marcan al individuo desde la infancia. En este sentido, la puesta explora la historia íntima de los personajes como una herencia inconsciente.

Inspirada en la figura de Ricardo III, el monarca inglés retratado por William Shakespeare. La acción se sitúa en Rosario durante la década del cincuenta y presenta a una familia mafiosa, alejándose del imaginario tradicional de la nobleza. Desde esta perspectiva, la obra aborda el poder como una trama compleja que atraviesa lo social, lo familiar y lo subjetivo.

Además, la puesta incorpora elementos de humor y un recurso escénico particular: un “coro” de títeres o muñecos que interviene en la escena como una suerte de voz del público, aportando una mirada crítica y dinámica.

De este modo, Imago se perfila como una propuesta innovadora dentro de la escena teatral, combinando profundidad conceptual, una estética singular y una fuerte impronta local en diálogo con los grandes clásicos universales.

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