COMUNICADO

El Gobierno de la Provincia del Chaco y el Nuevo Banco del Chaco S.A. aclaran a la ciudadanía que no avalan ni impulsan ningún proyecto de ley vinculado a la a refinanciación de deudas de los hogares chaqueños.

En ese sentido, se ratifica la plena vigencia del régimen de consolidación de deudas oportunamente lanzado por el Nuevo Banco del Chaco y que actualmente se encuentra vigente al cual ya han accedido más de 10.000 personas destinado a todos los empleados públicos provinciales, tanto del sector activo como del sector pasivo, con las condiciones, beneficios y plazos ya comunicados oficialmente.

Las versiones periodísticas que asocian al Gobierno provincial o al Nuevo Banco del Chaco con iniciativas legislativas ajenas no reflejan la realidad. Cualquier novedad o modificación en materia de crédito y consolidación de deudas será comunicada por los canales oficiales de ambas instituciones.

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