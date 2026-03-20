PROGRAMA DE PREVENCION  METROPOLITANA  DETIENEN A UN JOVEN CON PEDIDO DE CAPTURA ACTIVO EN OPERATIVO DE CONTROL

Efectivos de la División Patrulla Preventiva lograron la aprehensión de un ciudadano que era buscado por la justicia, tras un procedimiento realizado esta tarde en la zona sur de la ciudad.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 16:20 en la intersección de la avenida Castelli al 600. Allí, los uniformados procedieron a la demora de un joven de 27 años para su identificación de rutina.

Al realizar la consulta de sus datos filiatorios a través del sistema informático de antecedentes (SI.GE.BI), el dispositivo arrojó un pedido de aprehensión y detención vigente desde el pasado 19 de febrero. El requerimiento judicial había sido emitido por un Juzgado de Paz local en una causa por presuntas infracciones al Código de Faltas.

Tras confirmar la orden judicial, el personal policial procedió al traslado del demorado hacia la Comisaría Quinta Metropolitana, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente para los fines legales correspondientes.

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