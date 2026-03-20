RESISTENCIA DEMORAN A UN HOMBRE POR SUPUESTAS LESIONES Y ABUSO SEXUAL
La intervención se dio tras una denuncia radicada por la víctima.
Hoy alrededor de las 13, personal de la Comisaría Primera Metropolitana intervino en una causa por “Supuestas Lesiones Leves y Abuso Sexual Simple”, en relación a un hecho denunciado el día anterior.
Conforme investigaciones del personal, el hecho ocurrió cerca de la 1 en inmediaciones de calle Brown y calle 15, donde una mujer fue interceptada por un desconocido, quien la obligó a ingresar a un domicilio, la agredió físicamente, la amenazó con un arma blanca y realizó tocamientos indebidos, logrando la víctima escapar y pedir auxilio a vecinos.
Inmediatamente los agentes a partir de tareas investigativas, lograron identificar al presunto autor, un hombre de 57 años, quien fue localizado en su domicilio y trasladado por personal policial, previo examen médico, hacia la unidad interviniente.
Finalmente, el sujeto fue notificado de su aprehensión en una causa por “Supuesto Abuso Sexual y Lesiones Leves” y quedo alojado en la dependencia policial.