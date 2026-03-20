CRÉDITOS ANSES DE HASTA $1.500.000 PARA JUBILADOS: CÓMO ES EL PROYECTO DE DESENDEUDAMIENTO QUE LLEGA AL CONGRESO

El funcionamiento de los nuevos Créditos ANSES.

Durante marzo 2026, los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de ANSES tienen la posibilidad de acceder a créditos personales de hasta $1.500.000, con tasas fijas y cuotas mensuales accesibles. Si bien el organismo no otorga directamente los préstamos, sí permite gestionar líneas especiales ofrecidas por bancos públicos y privados.

El objetivo de este programa es brindar apoyo financiero a los adultos mayores, con condiciones más convenientes que las del sistema bancario tradicional y la opción de realizar todo el trámite de manera online, sin necesidad de acercarse a una sucursal.

Cómo funcionará los créditos de ANSES El alcance proyectado cubre a más de diez millones de personas con acceso limitado al sistema bancario: titulares de AUH y AUE, jubilados y pensionados del SIPA con ingresos bajos, beneficiarios de Pensiones No Contributivas, personal de casas particulares registrado y monotributistas de categorías A a D.

Para evitar desvíos, los fondos no llegarían a manos de los titulares: ANSES transferiría el monto directamente a los acreedores indicados, cancelando tarjetas, financieras y préstamos informales. El trámite sería 100% digital por Mi ANSES.

La propuesta fija la tasa en TAMAR más diez puntos porcentuales, con la intención de quedar por debajo del costo promedio del crédito comercial. Además, los descuentos mensuales sobre haberes no podrían exceder el 30% del ingreso neto. El tope de $1,5 millones se actualizaría automáticamente según la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil.