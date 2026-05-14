SANTA SYLVINA DETECTARON IRREGULARIDADES EN UN CAMIÓN DURANTE CONTROL VIAL SOBRE RUTA NACIONAL 95

Efectivos de la Patrulla Vial de Villa Ángela detectaron irregularidades en la numeración de un camión durante un operativo de prevención integral de seguridad pública y vial realizado este jueves por la mañana en el Puesto de Control Caminero N° 6 de Santa Sylvina.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 9:50 sobre Ruta Nacional N° 95, kilómetro 941, donde los agentes detuvieron la marcha de un camión marca Dodge modelo DO600-197, conducido por un hombre de 29 años oriundo de la provincia de Córdoba.

Al realizar la inspección física del rodado, los operadores viales constataron que la numeración del motor no coincidía con la documentación presentada por el conductor. Según manifestó el chofer, el motor había sido reemplazado y aún no se encontraba registrado ante la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor.

Tras consultar el número de motor en el sistema de la DNRPA, se estableció que pertenecía a un camión Mercedes Benz radicado en Córdoba, el cual no registraba pedido de secuestro activo.

Interiorizada la Fiscalía de turno, se dispuso que el vehículo permanezca en carácter de depósito judicial y que el conductor continúe en libertad, siendo notificado de su situación legal y emplazado a regularizar la documentación correspondiente en un plazo de 60 días.

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