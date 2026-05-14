SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN RECORRE ZONAS AFECTADAS POR LAS INTENSAS LLUVIAS

La secretaria de Producción y Desarrollo Local, Jessica Kloster, recorrió distintos sectores rurales afectados por las intensas precipitaciones, realizando relevamientos y coordinando acciones junto a los consorcios camineros y vialidad provincial.

Durante la recorrida visitó el paraje Cabeza de Caballo, donde el Consorcio Caminero de Villa Fortuni lleva adelante trabajos de relleno y reacondicionamiento de caminos para garantizar la conectividad y transitabilidad de los pobladores rurales. 🚜

Las abundantes lluvias registradas en las últimas semanas provocaron importantes pérdidas agrícolas y ganaderas, afectando cultivos, caminos rurales y la movilidad de numerosas familias. Productores de la zona manifestaron su preocupación ante un fenómeno climático que marcó índices históricos de precipitaciones, niveles que hace mucho que no se registraban en la región.

Ante esta situación, el municipio continúa brindando asistencia a las comunidades rurales, colaborando con el traslado de víveres, medicamentos y personas que necesitan concurrir a centros de salud o realizar distintos trámites esenciales.

Desde la Secretaría de Producción se continúan realizando relevamientos para evaluar el impacto total ocasionado por este evento climático y coordinar respuestas que permitan acompañar a las familias afectadas.

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