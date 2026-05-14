JAVIER MILEI CELEBRÓ LA INFLACIÓN DE ABRIL Y HABLÓ DE «RETORNO A LA NORMALIDAD» PESE A «INTENTOS GOLPISTAS»

El 2,6% de abril mostró una desaceleración respecto de meses anteriores y se ubicó dentro de las proyecciones que venía manejando el Ministerio de Economía. En ese contexto, también el ministro Luis Caputo salió a respaldar el dato y volvió a sostener que el proceso de baja inflacionaria continuará en los próximos meses.

Desde el Palacio de Hacienda remarcan que la desaceleración responde principalmente al ajuste fiscal, la reducción de la emisión monetaria y cierta estabilización cambiaria que el Gobierno logró sostener durante las últimas semanas.

Sin embargo, más allá de la lectura positiva del oficialismo, el detalle del informe del INDEC mostró que varios rubros continuaron aumentando por encima del promedio general. Transporte encabezó las subas con un 4,4%, seguido por Educación y Comunicación.

En paralelo, el mensaje de Milei volvió a sumar tensión política al escenario económico. La referencia a supuestos “intentos golpistas” volvió a instalar una narrativa que el Presidente ya había utilizado en otras oportunidades para cuestionar a sectores opositores, sindicales y empresariales críticos de su gestión.