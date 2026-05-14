PREOCUPACIÓN POR HECHOS DE IMPRUDENCIA VIAL FRENTE AL EES N°184

La comunidad educativa del EES N°184 expresó su preocupación tras un hecho ocurrido en la mañana de este jueves 14, a la salida del turno mañana, donde se registró una situación de imprudencia vial protagonizada por dos estudiantes menores de edad de 1° año.

Según se informó desde la institución, los estudiantes habrían circulado de manera imprudente, llevando por delante a la docente Sandra Salazar, quien afortunadamente se encuentra fuera de peligro. “Gracias a Dios se encuentra bien, un poco dolorida, pero bien”, señalaron desde la comunidad educativa.

Desde la escuela remarcaron la importancia de fortalecer la educación vial tanto dentro como fuera del establecimiento. “La educación vial no empieza en la calle grande, empieza en la vereda de la escuela. En esos minutos de ingreso y salida se ponen en juego valores como el respeto, la paciencia y el ejemplo que los adultos brindan a los más jóvenes”, expresaron.

Asimismo, se hizo un llamado a la reflexión y a la toma de conciencia por parte de estudiantes, familias y tutores, destacando que el ingreso y la salida escolar deben realizarse con responsabilidad y precaución para evitar accidentes.

Finalmente, la institución informó que ya se realizaron solicitudes formales de intervención a organismos correspondientes, entre ellos el municipio y la policía, aunque hasta el momento no habrían obtenido respuestas ni actuaciones concretas.

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