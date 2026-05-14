PERSONAL RURAL DETECTA CAZA ILEGAL Y SECUESTRA ARMAMENTO

Dos hombres fueron notificados por infracción a la Ley de Caza y tenencia de armas tras un operativo realizado a 15 kilómetros de General San Martín.

Efectivos del Departamento Seguridad Rural de General San Martín secuestraron armas de fuego, cartuchos y animales silvestres faenados durante un operativo preventivo realizado en un camino vecinal de Colonia Costa Guaycurú.

El procedimiento se concretó pasadas las 15, cuando personal policial demoró el paso de dos motociclistas que transportaban armas, cuchillos y bolsas con carne de animales silvestres. Los involucrados manifestaron que se encontraban cazando en la zona, aunque no contaban con la documentación correspondiente.

Durante la intervención se secuestraron dos escopetas marca Boito, cartuchos de distintos calibres, cuchillos, radios portátiles y cinco ejemplares faenados de la especie conocida como “Chancho Moro” o “Taguá”.

Por disposición de la magistratura interviniente, ambos hombres fueron notificados por supuesta infracción al artículo 189° Bis del Código Penal Argentino y a la Ley de Caza N° 1429-R.

Relacionado