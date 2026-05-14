RECAMBIO EN FRANCIA: QUÉ JUGADORES QUE PERDIERON LA FINAL EN QATAR 2022 Y NO ESTARÁN EN EL MUNDIAL 2026
Son 14 los futbolistas que no repetirán su participación en la cita máxima que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá: todos los detalles.
Francia confirmó este jueves su lista definitiva de 26 convocados para el Mundial 2026 con una profunda renovación que sorprendió al mundo del fútbol en general. Con respecto al plantel que fue subcampeón en Qatar 2022 ante la Selección Argentina, son 14 los futbolistas que no repetirán su participación en la cita máxima que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá.
El recambio generacional en el equipo de Didier Deschamps es una realidad. De los nombres que estuvieron presentes en la histórica final de Lusail, más de la mitad quedaron fuera de la nómina definitiva, ya sea por retiro internacional, presente futbolístico o decisiones tácticas del entrenador.
Entre las ausencias más llamativas de la lista presentada este jueves destacan los nombres de Randal Kolo Muani (protagonista de la última jugada en Qatar) y Eduardo Camavinga, quienes formaron parte del núcleo central del equipo en el último mundial.
Sin embargo, la lista de bajas se extiende a todas las líneas del campo:
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Arqueros: No repite ninguno de los tres citados en 2022 (Areola, Lloris y Mandanda).
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Defensores: Axel Disasi, Benjamin Pavard y Raphaël Varane.
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Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi y Jordan Veretout.
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Delanteros: Kingsley Coman, Olivier Giroud, Antoine Griezmann y Randal Kolo Muani.
De este grupo de ausentes, la gran mayoría tuvo acción en la final contra la Albiceleste; solo los arqueros Areola y Mandanda, junto a Pavard, Guendouzi y Veretout, no sumaron minutos en aquel encuentro.
Los 10 sobrevivientes de Qatar 2022
A pesar del gran recambio, Deschamps mantuvo una columna vertebral de 10 futbolistas que buscarán su revancha en territorio norteamericano:
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Theo Hernández
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Ibrahima Konaté
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Jules Koundé
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William Saliba
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Dayot Upamecano
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Adrien Rabiot
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Aurélien Tchouaméni
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Ousmane Dembélé
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Kylian Mbappé
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Marcus Thuram
Con este panorama, Les Bleus apuestan a la frescura de sus nuevas figuras para intentar recuperar el trono mundial, dejando atrás a gran parte de la guardia que alcanzó la gloria en 2018 y la final en 2022.