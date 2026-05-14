RECAMBIO EN FRANCIA: QUÉ JUGADORES QUE PERDIERON LA FINAL EN QATAR 2022 Y NO ESTARÁN EN EL MUNDIAL 2026

Recambio en Francia.

Los 10 sobrevivientes de Qatar 2022

A pesar del gran recambio, Deschamps mantuvo una columna vertebral de 10 futbolistas que buscarán su revancha en territorio norteamericano:

Theo Hernández

Ibrahima Konaté

Jules Koundé

William Saliba

Dayot Upamecano

Adrien Rabiot

Aurélien Tchouaméni

Ousmane Dembélé

Kylian Mbappé

Marcus Thuram

Con este panorama, Les Bleus apuestan a la frescura de sus nuevas figuras para intentar recuperar el trono mundial, dejando atrás a gran parte de la guardia que alcanzó la gloria en 2018 y la final en 2022.