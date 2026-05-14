JAVIER MILEI CELEBRÓ LA DESACELERACIÓN DE LA INFLACIÓN Y HABLÓ DE UN «RETORNO A LA NORMALIDAD»

El Presidente destacó el índice de abril, que fue de 2,6%, y aseguró que los precios retomaron una tendencia descendente. Luis Caputo afirmó que se trató del registro más bajo de los últimos cinco meses.

El presidente Javier Milei celebró este jueves la desaceleración de la inflación registrada en abril y sostuvo que la economía argentina está “ retornando a la normalidad ”. El mandatario destacó el dato luego de que el INDEC informara un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2,6% , el menor de los últimos cinco meses.

“A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente. VLLC!”, escribió Milei a través de sus redes sociales.

Minutos antes, el ministro de Economía Luis Caputo había destacado que la cifra de abril representó “ la más baja en cinco meses ” y explicó que el dato estuvo compuesto por una suba de 2,3% en el IPC núcleo , 4,7% en regulados y 0% en estacionales .

Además, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que, excluyendo el período excepcional de la pandemia en 2020, “ la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril desde el inicio de la serie en 2017 ”.

El nuevo dato marcó además la primera vez en diez meses consecutivos en que la inflación mostró una desaceleración, en medio de un contexto en el que el Gobierno intenta consolidar el proceso de desinflación tras los saltos de precios registrados durante los primeros meses de gestión.

Sin embargo, la suba acumulada de precios en el primer cuatrimestre ya superó la meta anual que había fijado el Ministerio de Economía en el Presupuesto 2026.

Desde la cuenta oficial de La Libertad Avanza también celebraron el dato: “Viva la libertad, carajo…!!! Baja la inflación. Mayor estabilidad”, publicaron.

El dato de inflación de abril fue de 2,6%. Mariano Fuchila

Por su parte, el jefe de Gabinete Manuel Adorni sostuvo que la inflación de abril fue “la más baja para un mes de abril desde 2017” y destacó que la canasta básica registró una variación de apenas 1,1%, el menor nivel desde agosto de 2025. “La inflación retoma su sendero a la baja. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, escribió.

Con el dato de la inflación de abril, cuánto aumentará el transporte público en el AMBA durante junio

En la última quincena de junio se aumentarán los pasajes de trenes y colectivos del AMBA un 4,6%, según reveló en esta jornada el dato de inflación del INDEC que se ubicó en el 2,6% para abril. En mayo aumentarán un 5,4% en lo que será el mayor ajuste en los últimos doce meses por el alto dato que dio en marzo.

La suba responde al mecanismo de actualización automática que aplican tanto la Ciudad de Buenos Aires como la provincia, que toma como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) disponible y le adiciona dos puntos porcentuales. Con esta fórmula, la tarifa refleja no solo la inflación pasada sino también un componente extra que acelera los incrementos.

Con el nuevo ajuste, el boleto mínimo para los colectivos que circulan en territorio porteño pasará de $753,86 a $788,54, mientras que para los que circulan en territorio bonaerense pasará de $918,35 a $960,59, según cálculos de Ámbito aplicando la fórmula CER+2%. Para muchos usuarios, especialmente en el conurbano bonaerense, el costo de un viaje comienza a acercarse rápidamente a la zona de los $1.000 en los tramos más largos.

Hacia adelante, el esquema de indexación vigente anticipa que las tarifas continuarán ajustándose de forma mensual. Desde el Gobierno porteño ya señalaron que el mecanismo se mantendrá en los próximos meses, lo que implica que cualquier repunte inflacionario tendrá un traslado casi automático al precio del boleto.