COMENZÓ EL CURSO “EMPRENDER EN IMPRESIÓN 3D” IMPULSADO POR FUNDACIÓN SOY CHACO JUNTO A LA UNNE

La propuesta busca generar nuevas oportunidades de formación, innovación y salida laboral para jóvenes y emprendedores chaqueños.

En el marco del programa “Soy Chaco Trabajo”, comenzó el curso “Emprender en Impresión 3D”, una iniciativa impulsada por la Fundación Soy Chaco junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, el Centro Pymes y FADDAC, con el objetivo de brindar herramientas técnicas y emprendedoras vinculadas al mundo de la impresión 3D.

La capacitación apunta a promover la innovación y acompañar a los participantes en el desarrollo de proyectos productivos propios, generando nuevas oportunidades de formación y empleo.

Durante la apertura, la directora ejecutiva de la Fundación Soy Chaco, María Martina, destacó la importancia de generar espacios de capacitación adaptados a las demandas actuales de la sociedad y del mercado laboral. “Esto responde a una demanda concreta de la sociedad de generar espacios donde las personas puedan formarse y capacitarse en actividades que les permitan desarrollar un emprendimiento propio. La impresión 3D es una herramienta innovadora, con una gran mirada hacia el futuro”, expresó.

Además, remarcó el trabajo articulado entre distintas instituciones y el acompañamiento integral que recibirán quienes participen de la propuesta.

“Desde la Fundación acompañamos cada uno de los convenios que firmamos con distintas instituciones. Queremos que quienes hoy comienzan esta capacitación puedan tener acceso a herramientas, equipamiento y oportunidades concretas para desarrollar realmente sus emprendimientos”, señaló.

En esa línea, adelantó que los participantes podrán acceder posteriormente a distintas líneas de financiamiento y beneficios impulsados por el Gobierno provincial para fortalecer sus proyectos productivos.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, Moira Carrió, valoró el trabajo conjunto entre la universidad, el sector público y el sector productivo para generar capacitaciones con rápida salida laboral. “Estamos muy orgullosos porque pudimos avanzar rápidamente y hoy ya estamos desarrollando este curso de impresión y negocios en 3D junto a la Fundación Soy Chaco, el Centro Pymes y la Asociación de Impresores 3D. Es un avance muy importante que fortalece la vinculación institucional”, manifestó.

Asimismo, destacó el compromiso de la universidad pública en acercar propuestas de formación accesibles a toda la comunidad.

“La universidad pública tiene una amplia oferta de grado y posgrado, pero muchas veces esas propuestas no llegan a todos los ciudadanos. Por eso creemos fundamental ofrecer también capacitaciones cortas, prácticas y con salida laboral inmediata”, afirmó.

Durante la presentación también se anunció el acompañamiento de la Subsecretaría de Emprendedurismo, que brindará información sobre líneas de créditos blandos destinadas a que los estudiantes que finalicen la instancia teórica puedan acceder a impresoras 3D y comenzar sus propios proyectos.

Desde la Fundación Soy Chaco indicaron además que continúan desarrollándose otras capacitaciones en distintos rubros, como reparación de equipos informáticos y muebles en metal y madera, propuestas que cuentan actualmente con una amplia participación de alumnos. “Ver cómo los estudiantes transforman materiales en productos terminados habla no solo de la demanda de formación que existe en la sociedad, sino también del compromiso de los docentes y de las ganas de superación de cada participante”, concluyó María Martina.

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