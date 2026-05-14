Inflación de abril: los rubros que más aumentaron

La inflación de abril en Argentina fue del 2,6%, según informó el INDEC, en un dato que volvió a marcar una desaceleración respecto de los meses más altos que había atravesado la economía. Sin embargo, detrás del número general aparecieron varios rubros que siguieron registrando aumentos importantes y que continúan teniendo un impacto directo en los gastos cotidianos.