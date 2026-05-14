GENERAL SAN MARTIN DETUVIERON A UN JOVEN Y RECUPERARON ELEMENTOS ROBADOS

El procedimiento fue realizado por efectivos de la comisaría local. Secuestraron un tubo de gas, una campera y un tanque de agua.

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Esta mañana, un hombre logró recuperar varios elementos gracias a la rápida intervención del personal de la comisaría de General San Martín. El supuesto autor fue detenido.

Todo comenzó, cuando un hombre de 42 años se acercó a la unidad policial y radico una denuncia, informando que en horas de la noche, personas desconocidas habrían ingresado a su domicilio previo violentar la puerta, se llevaron un tubo de gas, una campera y un tanque de agua.

De inmediato, los agentes del Servicio Externo, iniciaron las tareas investigativas, y alrededor del mediodía al estar circulando por el barrio Nuevo Asentamiento 2 de Abril, lograron dar con un sujeto de 26 años, quien tenía en su poder los bienes denunciados.

Finalmente, los secuestros junto al demorado fueron trasladados a la unidad donde se llevan a cabo las diligencias de rigor.

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