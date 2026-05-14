LO DETUVIERON POR AMENAZAS Y SECUESTRARON MUNICIONES CALIBRE 22

Un hombre de 28 años fue demorado hoy en el barrio 125 Viviendas de General San Martín, luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre una situación de violencia familiar.

El procedimiento se realizó alrededor de las 9, cuando efectivos policiales acudieron al domicilio tras el pedido de auxilio de familiares, quienes manifestaron que el sujeto se encontraba alterado y con intenciones de agredirlos.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron al hombre en estado de exaltación y actitud agresiva, por lo que procedieron a su reducción preventiva.

Durante el palpado de seguridad, los agentes hallaron entre sus prendas dos cartuchos calibre 22 sin percutar y un casquillo del mismo calibre ya utilizado, elementos que fueron secuestrados.

Posteriormente se dio intervención a la División Violencia Familiar y de Género para continuar con las actuaciones correspondientes.

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