ESCLARECIERON EL ROBO A UNA VERDULERÍA Y RECUPERARON PARTE DEL DINERO SUSTRAÍDO

Los sabuesos de la División Delitos Contra la Propiedad lograron esclarecer un robo ocurrido en una verdulería de Resistencia y detuvieron al presunto autor del hecho, durante un operativo realizado hace unas horas.

La investigación se inició tras la denuncia del propietario del comercio, ubicado sobre avenida Lavalle y Remedios de Escalada, quien informó que cerca de la 1:14 de la madrugada una persona ingresó al local y sustrajo dinero en efectivo.

El damnificado aportó registros fílmicos del momento del robo, lo que permitió a los investigadores avanzar rápidamente en la identificación del sospechoso.

Luego de distintas tareas investigativas, el personal policial montó un operativo en inmediaciones de avenida Soberanía Nacional y calle Goitía, donde logró la aprehensión de un joven de 27 años señalado como presunto autor del ilícito.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 312.500 pesos que serían parte del dinero robado, además de las prendas de vestir utilizadas durante el hecho: un buzo oscuro, pantalón de jeans, zapatillas, guantes, gorra y una cuellera.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas.

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