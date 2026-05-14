SEGURIDAD PRESENTÓ EL PROGRAMA ForCIC PARA FORTALECER LA CIBERSEGURIDAD Y LA LUCHA CONTRA LOS CIBERDELITOS

La iniciativa garantiza capacitación permanente y trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad de la Nación bajo estándares internacionales.

El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, presentó este jueves junto al subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Federico Angelini, el programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y Ciberdelitos (ForCIC), una iniciativa destinada a fortalecer la prevención, investigación y abordaje de delitos informáticos en la provincia.

En el marco del lanzamiento, comenzó en el Centro de Convenciones Gala una jornada de capacitación de dos días destinada a los distintos actores que intervienen en la lucha contra los ciberdelitos.

Durante la presentación, Matkovich destacó que el programa permitirá garantizar la formación permanente y el trabajo articulado con Nación, siguiendo estándares internacionales en materia de ciberseguridad. “Este programa garantiza la capacitación permanente de los distintos lineamientos que trabajamos en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, acorde a los estándares internacionales”, señaló.

Asimismo, remarcó la importancia de fortalecer las herramientas frente a delitos que evolucionan constantemente con nuevas modalidades.

“Nuestros capacitadores también reciben formación permanente y eso permitió dar respuestas inmediatas en los últimos casos de ciberamenazas y ataques virtuales que afectaron a más de 214 escuelas, con resultados positivos a través de detenciones, allanamientos y tareas de concientización”, detalló el funcionario.

En ese contexto, destacó además el acompañamiento del Gobierno nacional y la coordinación conjunta en materia de seguridad.

Por su parte, el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini, valoró el trabajo que se viene desarrollando en Chaco en materia de profesionalización de las fuerzas de seguridad y uso estratégico de la tecnología. “Es imposible combatir el crimen organizado sin cooperación internacional ni preparación de las fuerzas, de la Justicia, de los investigadores y de todo lo vinculado a la ciberseguridad”, sostuvo.

Además, destacó que desde Nación también toman como referencia experiencias exitosas desarrolladas en la provincia. “Esta conexión constante y este federalismo real son fundamentales para mejorar la seguridad de todos los ciudadanos”, afirmó.

A su turno, el gerente de Fraude y Seguridad del Nuevo Banco del Chaco, Julio López, remarcó la importancia de la articulación entre el sector público y privado para abordar problemáticas vinculadas a delitos digitales. “Es importante estar todos en la misma página con el objetivo de combatir a los criminales que afectan la vida de muchas personas”, manifestó.

Finalmente, señaló que compartir experiencias y herramientas resulta clave para enfrentar problemáticas complejas y sistémicas vinculadas a los ciberdelitos.

Relacionado