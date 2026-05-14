OPERATIVO SANITARIO INTEGRA EN BARRIO LA PAZ

En el Centro Comunitario del barrio La Paz se llevó adelante un importante Operativo Sanitario Integral, brindando atención gratuita a vecinos y vecinas de la comunidad a través del Camión Sanitario de UNCAUS.

Durante la jornada se realizaron atenciones en Clínica Médica, Pediatría, controles y aplicación de vacunas obligatorias, además de consejería nutricional y atención en obstetricia con controles y test de PAP.

Este operativo fue posible gracias al trabajo articulado entre el Municipio de Juan José Castelli y la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS). Junto al equipo médico de esta importante casa de estudios, desde el Centro de Gestión Municipal se llevó adelante la organización y entrega de turnos para garantizar una atención ordenada y accesible para los vecinos.

El intendente Pío Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, agradeció especialmente al rector Germán Oestmann, quien luego de la emergencia hídrica puso a disposición este importante operativo sanitario para la comunidad. También destacó el trabajo de Néstor Ducik, coordinador del operativo desde UNCAUS; de Claudio Silva, coordinador de la actividad; y de todos los profesionales de las distintas especialidades de salud que llegaron para trabajar en territorio.

Además, todas las áreas municipales colaboraron en la logística y organización de la jornada, reafirmando el compromiso de continuar acercando servicios esenciales de salud a cada barrio de la ciudad.

El jefe comunal celebró la posibilidad de concretar este tipo de operativos, que continuarán replicándose en otros sectores de Juan José Castelli, destacando el compromiso, la predisposición y la vocación de servicio de este grupo de profesionales que trabajan para brindar atención, prevención y acompañamiento a las familias castellenses.

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