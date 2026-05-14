CASTELLI: AMPLIACIÓN DEL CANAL UNO

El intendente Pío Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, recorrió los trabajos que el municipio ejecuta sobre el Canal 1, donde se puso en marcha una importante intervención de limpieza, profundización, ensanchamiento y ampliación a lo largo de todo su trayecto.

Las tareas tienen como finalidad mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales, permitiendo un drenaje más rápido y eficiente en sectores aledaños y zonas de influencia que, ante lluvias intensas, suelen presentar inconvenientes por acumulación de agua.

Desde el municipio destacaron que esta obra forma parte de un plan integral de saneamiento hídrico y mantenimiento de canales, impulsado para dar respuestas concretas a las consecuencias generadas por las precipitaciones extraordinarias registradas en los últimos tiempos.

Asimismo, adelantaron que se proyectan nuevas obras complementarias que beneficiarán a Quinta 118 y 119, barrios Papa Francisco I y II y barrio El Pato, mejorando considerablemente el desagüe y la circulación del agua en estos sectores de la ciudad.

El jefe comunal remarcó la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura hídrica y señaló que estos trabajos permitirán disminuir anegamientos, proteger viviendas y mejorar la transitabilidad de los vecinos durante los días de lluvia.

“Estamos trabajando con maquinaria y personal municipal en distintos puntos de la ciudad, llevando adelante obras fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y prevenir futuros inconvenientes”, expresó el intendente Pío Sander.

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