PUERTO TIROL LO DEMORARON CON UN ANAFE ROBADO

El joven de 18 años intentó escapar al ver a la Policía. Además, registraba un pedido de detención activo por otra causa de robo.

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Esta mañana, efectivos de la comisaría de Puerto Tirol demoraron a un sujeto, que era buscado por sustraer un artefacto desde un local comercial.

Alrededor de las 10, los uniformados que se encontraban realizado recorridas preventivas en el asentamiento San Francisco, localizaron al sospechoso caminando con un anafe de una hornalla, elemento denunciado como sustraído días atrás en un comercio de la localidad.

Este al ver la móvil policial intentó darse a la fuga, aunque fue alcanzado y demorado a pocos metros.

Luego tras verificar en el sistema SI.GE.BI, se constató que tenía un pedido de aprehensión activo en otra causa por robo, con intervención de la Fiscalía Penal N° 13.

Posteriormente fue trasladado a la unidad, donde fue notificado de su aprehensión en la causa en cuestión.

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