FIFA CONFIRMÓ LOS SHOWS PARA EL ENTRETIEMPO DE LA FINAL DEL MUNDIAL 2026: LOS Y LAS ARTISTAS ELEGIDAS
El ente rector del fútbol mundial anunció que la definición del certamen, que se llevará a cabo el 19 de julio en Nueva York, contará por primera vez con un espectáculo de medio tiempo de gran escala.
La FIFA apuesta fuertemente por el entretenimiento para el cierre del Mundial 2026. La elección de los artistas estuvo a cargo del líder de Coldplay, Chris Martin, a través de la productora Global Citizen. Este modelo de espectáculo sigue la línea implementada en el Mundial de Clubes 2025, donde se realizó una prueba similar en la final entre PSG y Chelsea dónde el equipo inglés se terminó llevando el título.
Las estrellas de la gran final del Mundial 2026
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Shakira: La colombiana interpretará «Dai Dai», el himno oficial del Mundial 2026 revelado recientemente. Será su segunda participación en una final, tras su icónica actuación en Sudáfrica 2010.
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Madonna: Representará la cultura pop local en el escenario de Nueva York.
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BTS: La banda surcoreana aportará los ritmos del K-pop, consolidando una propuesta musical diversa y global.
Debido a la magnitud del despliegue técnico y artístico, el descanso de la final no se limitará a los 15 minutos habituales. Se estima que el entretiempo se extenderá a aproximadamente 30 minutos. Esta decisión se basa en la experiencia del Mundial de Clubes 2025, donde el receso se prolongó hasta los 25 minutos para permitir el desarrollo del show. Esta decisión todavía sigue generando un fuerte ruido en los fanáticos que no quieren que el fútbol cambie reglas que vienen funcionando hace mucho tiempo.
Shows en las inauguraciones de cada país en el Mundial 2026
Previamente, el organismo ya había confirmado a los artistas para las tres ceremonias de apertura en los países anfitriones:
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México: J Balvin y Alejandro Fernández.
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Estados Unidos: Katy Perry y Anitta.
Este anuncio, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, refuerza la intención de la FIFA de fusionar el deporte de élite con espectáculos de nivel internacional, adaptando tradiciones del deporte estadounidense como el halftime show a la máxima cita del fútbol mundial.