FIFA confirmó los shows para el entretiempo de la final del Mundial 2026: los y las artistas elegidas

Las estrellas de la gran final del Mundial 2026

Shakira: La colombiana interpretará «Dai Dai», el himno oficial del Mundial 2026 revelado recientemente. Será su segunda participación en una final, tras su icónica actuación en Sudáfrica 2010.

Madonna: Representará la cultura pop local en el escenario de Nueva York.

BTS: La banda surcoreana aportará los ritmos del K-pop, consolidando una propuesta musical diversa y global.

Debido a la magnitud del despliegue técnico y artístico, el descanso de la final no se limitará a los 15 minutos habituales. Se estima que el entretiempo se extenderá a aproximadamente 30 minutos. Esta decisión se basa en la experiencia del Mundial de Clubes 2025, donde el receso se prolongó hasta los 25 minutos para permitir el desarrollo del show. Esta decisión todavía sigue generando un fuerte ruido en los fanáticos que no quieren que el fútbol cambie reglas que vienen funcionando hace mucho tiempo.