GRAL SAN MARTIN: NUEVO RIPIO EN COLONIA LOS PARAGUAYOS QUE MEJORARÁ LA CONECTIVIDAD Y LA PRODUCCIÓN

En el marco de los festejos por el Día de la Independencia Paraguaya, el gobernador Leandro Zdero habilitó el nuevo ripio en Colonia Los Paraguayos, en Gral. San Martín, junto a productores, vecinos, docentes, autoridades provinciales y locales.

El acto se realizó en la Escuela N°788 “Sotero A. Soto” y contó con la presencia del ministro de la Producción, Oscar Dudik; el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela; funcionarios provinciales y representantes de la comunidad. Durante su discurso, el gobernador destacó el valor integrador de la obra y remarcó que el camino representa mucho más que una mejora vial. “El camino nos une, nos conecta y acompaña a nuestros productores, a la educación, a la salud y a toda la comunidad. Esta obra nació del reclamo y de la gestión de los vecinos y productores de la zona, y hoy es una realidad”, expresó Zdero.

Asimismo, recordó que el proyecto comenzó a gestarse a partir de reuniones mantenidas con pobladores de la colonia y destacó el esfuerzo conjunto para concretar una obra largamente esperada. “Somos un Chaco productivo y por eso hay que apoyar a nuestros productores, a la gente de campo, a quienes trabajan todos los días para sacar adelante a la provincia”, sostuvo.

En ese marco, el mandatario provincial también envió un saludo a toda la comunidad paraguaya y destacó los vínculos históricos y culturales entre ambos pueblos. “A los hermanos paraguayos que hoy nos visitan y a quienes tienen raíces paraguayas, les deseamos que sigan construyendo un Paraguay próspero y con progreso”, manifestó.

Por su parte, el ministro de la Producción, Oscar Dudik, valoró el impacto de la obra en el desarrollo de la colonia y aseguró que permitirá consolidar la actividad productiva de la zona. “Esta decisión del gobernador viene a cumplir un rol integrador entre la educación, la salud, la cultura y la producción. Es una obra solicitada durante muchos años y que hoy fortalece el proyecto productivo de toda esta comunidad”, señaló.

En tanto, la directora de la Escuela N°788, María Elena Torres, celebró la concreción de la obra y destacó el beneficio directo que tendrá para alumnos, docentes, productores y vecinos.

“Hoy celebramos dos acontecimientos muy importantes: la independencia del Paraguay y la inauguración de este ripio tan esperado por toda la comunidad”, expresó.

Además, recordó el trabajo sostenido realizado por los vecinos y las distintas gestiones impulsadas durante años para lograr la ejecución del proyecto. “Golpeamos muchas puertas y nunca dejamos de insistir. Hoy podemos decir que ese pedido fue escuchado y que esta obra es una realidad”, afirmó.

Por último, el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela, detalló que los trabajos comprendieron el ripio, con movimiento de suelo, relleno y colocación de alcantarillas para garantizar la conectividad permanente de la zona. “La obra garantiza accesibilidad para productores, alumnos, docentes y familias incluso en días de lluvia, permitiendo fortalecer la producción y mejorar la calidad de vida de toda la comunidad”, explicó.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que estas obras forman parte de una política orientada a fortalecer la conectividad rural, acompañar al sector productivo y mejorar el acceso a servicios esenciales en distintas localidades del interior chaqueño.

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