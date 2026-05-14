HISTÓRICA CUMBRE EN PEKÍN: DONALD TRUMP Y XI JINPING SE REUNIERON EN MEDIO DE TENSIONES GLOBALES

Comercio, tecnología y tensiones globales: la agenda de Donald Trump y Xi Jinping

Las conversaciones bilaterales se desarrollan en un contexto de temas críticos para la agenda internacional. Se espera que los mandatarios aborden disputas en materia de comercio y tecnología; y la situación actual derivada de la guerra con Irán.

Durante la apertura de la sesión en el recinto histórico, ambos líderes destacaron la importancia de la estabilidad entre sus naciones. En este sentido, Xi Jinping remarcó que los intereses comunes superan las diferencias y afirmó que «el éxito de uno es una oportunidad para el otro», subrayando que una relación bilateral sólida beneficia al mundo entero.

Por su parte, Donald Trump calificó como un honor su amistad con Xi y vaticinó un «futuro fantástico» para el vínculo entre ambos países. Además, destacó la fluidez del diálogo directo: “Cada vez que había un problema, aunque la gente no lo supiera, lo resolvíamos muy rápido”.

Este encuentro busca asentar las bases de una nueva etapa de cooperación, con Trump asegurando que la relación entre Estados Unidos y China será «mejor que nunca».