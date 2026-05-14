ALLANARON UNA VIVIENDA TRAS DETECTAR PUBLICACIONES CON ARMAS EN REDES SOCIALES

Efectivos del Departamento de Leyes Especiales Metropolitana realizaron este jueves un allanamiento en una vivienda de pasaje Panamá al 100 aproximadamente, en el marco de una causa por presunta infracción al artículo 189° Bis del Código Penal, relacionado con la tenencia ilegal de armas de fuego.

La investigación se inició luego de tareas de monitoreo en redes sociales, donde los agentes detectaron publicaciones en plataformas como Facebook e Instagram en las que una mujer exhibía y manipulaba armas de fuego cortas y largas.

A partir de las averiguaciones, el personal policial logró establecer la identidad y el domicilio de la sospechosa. Con intervención del Juzgado de Garantías N° 2 y colaboración del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE), se concretó el allanamiento durante la mañana de este jueves.

Como resultado del operativo, se secuestró un revólver calibre 32, 18 cartuchos del mismo calibre y cinco vainas servidas. Además, la mujer de 32 años fue aprehendida y trasladada a una dependencia policial, quedando a disposición del Equipo Fiscal N° 13.

Durante el procedimiento también fueron hallados 800 dólares estadounidenses, un rifle y una pistola de aire comprimido, elementos que no fueron secuestrados por disposición de la magistratura interviniente, al no guardar relación con la causa investigada.

Cabe recordar que la mujer ya había protagonizado un episodio de repercusión pública en el año 2023, cuando intentó ingresar a caballo a la Casa de Gobierno provincial.

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