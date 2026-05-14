QUITILIPI DEMORARON A DOS JÓVENES POR EL ROBO EN UNA VIVIENDA

Efectivos de la Comisaría de Quitilipi lograron esclarecer rápidamente un hecho de hurto denunciado durante la mañana de este jueves, recuperando un inodoro sustraído desde una vivienda del barrio Quinta 49.

La denuncia fue realizada por una mujer de 44 años, quien manifestó que personas desconocidas habían ingresado al patio trasero de su domicilio y sustraído un inodoro color blanco.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal de servicio externo y guardia inició tareas investigativas y recorridas por la zona. Minutos después, los agentes observaron a dos jóvenes trasladando a pie un sanitario por inmediaciones de calle Juan de Garay y calle pública.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la conducción de ambos sospechosos y al secuestro formal del elemento denunciado como robado.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, los demorados quedaron aprehendidos y serán trasladados este viernes ante la magistratura interviniente. Además, se ordenó la restitución del elemento recuperado a la denunciante.

Relacionado