DEMORARON A UN JOVEN CUANDO INTENTABA MANIPULAR UNA MOTOCICLETA ESTACIONADA

Efectivos policiales demoraron esta mañana a un joven de 20 años en el barrio 9 de Julio, luego de ser señalado por vecinos cuando presuntamente intentaba manipular el tablero de una motocicleta estacionada.

El procedimiento se realizó cerca de las 9:25 sobre calle Rivadavia prolongación Sur, mientras personal de la División 911 de General San Martín realizaba recorridas preventivas para desalentar ilícitos y contravenciones.

Los agentes fueron alertados por residentes de la zona sobre la actitud sospechosa del individuo, por lo que procedieron a su conducción y al secuestro de un elemento contundente presuntamente utilizado para violentar llaveros o sistemas de encendido de motocicletas.

El propietario del rodado manifestó que se presentaría en la comisaría correspondiente para radicar la denuncia formal.

El demorado y el elemento secuestrado quedaron a disposición de la dependencia policial jurisdiccional para las actuaciones de rigor.

Relacionado