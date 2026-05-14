DESARROLLO HUMANO ASEGURÓ QUE TRABAJA EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CONVIVENCIAL Y RECHAZÓ “ESPECULACIONES POLÍTICAS”

El ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, se refirió a la situación del sistema convivencial y rechazó los intentos de instalar que la problemática puede resolverse “de manera inmediata” luego de décadas de abandono estructural y desinversión institucional.

Desde la cartera provincial señalaron que la actual gestión viene trabajando desde hace tres años sobre una realidad “extremadamente compleja”, caracterizada por instituciones deterioradas, déficit histórico de personal y un sistema que durante mucho tiempo funcionó “sin planificación ni inversión suficiente”.

En ese marco, destacaron que en el ECA (Espacio Convivencial Alternativo) N°1 se inició un proceso de reorganización, fortalecimiento de equipos y articulación interinstitucional con el objetivo de reconstruir un sistema profundamente debilitado. “Por supuesto que todavía existen dificultades y desafíos pendientes. Nadie pretende negarlos. Pero también es necesario decir con claridad que las soluciones reales requieren tiempo, recursos y responsabilidad política sostenida”, expresó el funcionario provincial.

Asimismo, manifestó preocupación ante intentos de utilizar una situación sensible vinculada a niños vulnerables “como herramienta de especulación mediática o política”.

“Este Gobierno eligió hacerse cargo de problemas históricos en lugar de mirar para otro lado”, sostuvieron.

Además indicaron, que el Ministerio ya se encuentra interviniendo junto a las áreas competentes para reforzar la atención y garantizar el cuidado de los niños alojados en el ECA N°1.

Finalmente, desde Desarrollo Humano reafirmaron que la prioridad de la gestión continuará siendo “proteger a los niños, fortalecer el sistema y continuar corrigiendo años de desinversión y abandono institucional”.

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