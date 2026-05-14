MÁS DE 600 PACIENTES FUERON ATENDIDOS EN UN NUEVO OPERATIVO RES EN EL ESPINILLO Y OLLA QUEBRADA

La jornada fue coordinada por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Asuntos Estratégicos, con la participación de 78 profesionales de distintas especialidades.

El Gobierno provincial llevó adelante un nuevo operativo de la Red Estratégica de Salud en la localidad de El Espinillo, y en el Paraje Olla Quebrada coordinado por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Asuntos Estratégicos, con una importante convocatoria de vecinos que accedieron a la atención médica integral y gratuita. Durante la jornada, más de 600 personas fueron atendidas por 78 profesionales pertenecientes a la Red Estratégica de Salud y a la red sanitaria provincial.

El coordinador Gerardo Delgado destacó el trabajo articulado entre las distintas áreas del Gobierno y remarcó la importancia de acercar servicios médicos a las comunidades del interior provincial. “Este operativo fue organizado con turnos programados desde la semana pasada para garantizar una mejor atención a cada vecino. El objetivo es fortalecer la atención primaria de la salud y acercar especialidades médicas a lugares donde muchas veces es difícil acceder”, expresó.

Además, señaló que los casos que requieren un seguimiento específico son derivados para una atención más personalizada dentro del sistema sanitario.

Entre las especialidades presentes se encontraron clínica médica, medicina general, pediatría, cardiología, neumonología, odontología, obstetricia y ecografías, además de vacunación, enfermería, laboratorio, test rápidos y controles preventivos.

La subsecretaria de Articulación Sanitaria, Mercadín, acompañó el desarrollo de la jornada y destacó la amplia participación de la comunidad. “Desde el Gobierno provincial remarcamos que estos operativos priorizan la atención de embarazadas, niños, adultos mayores y pacientes con enfermedades respiratorias, especialmente en zonas afectadas recientemente por las inclemencias climáticas y los cambios bruscos de temperatura”.

Asimismo, las autoridades indicaron que el fortalecimiento de la atención primaria permite prevenir complicaciones de salud y descentralizar la demanda en los grandes hospitales, garantizando mayor accesibilidad sanitaria para todos los chaqueños.

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