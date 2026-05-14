AVANZAN LAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PARAJE LAS PUERTAS, MIRAFLORES

Los trabajos se ejecutan en el marco del programa provincial “Luz Rural”, impulsado por el Gobernador Leandro Zdero para ampliar el acceso a la energía eléctrica en sectores históricamente postergados.

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Infraestructura y la Subsecretaría de Energía y Servicios Públicos, avanza con nuevas obras de electrificación rural en Paraje Las Puertas, jurisdicción de Miraflores, en el marco del programa provincial “Luz Rural”.

La iniciativa, lanzada oficialmente por el gobernador Leandro Zdero el pasado 28 de abril, tiene como objetivo garantizar el acceso a la energía eléctrica en zonas rurales de la provincia, promoviendo mejores condiciones de vida para las familias y fortaleciendo el desarrollo productivo de las comunidades del interior chaqueño.

En Paraje Las Puertas, las tareas permitirán que numerosas familias puedan acceder por primera vez al servicio eléctrico, dando respuesta a una demanda histórica de los pobladores de la zona.

El programa “Luz Rural” prevé, en una primera etapa, beneficiar a más de 500 usuarios rurales mediante la construcción de aproximadamente 349 kilómetros de líneas de media tensión en distintos puntos del territorio provincial. Para ello, el Gobierno destina una inversión superior a los 6.300 millones de pesos, financiada íntegramente con recursos provinciales.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que las obras se planifican a partir de relevamientos territoriales realizados en cada comunidad, priorizando las necesidades de los vecinos y garantizando mayor equidad en el acceso a servicios esenciales.

Con estas acciones, el Gobierno provincial continúa impulsando políticas públicas orientadas a reducir desigualdades, fortalecer el arraigo rural y acompañar el crecimiento de las localidades del interior del Chaco.

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