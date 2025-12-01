La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) cerró un nuevo entendimiento salarial de carácter trimestral (noviembre, diciembre y enero) en el Sector Asistencial (Clínicas y Sanatorios), que incluye un aumento acumulativo del 4,5% en los básicos y un incremento progresivo en la cifra no remunerativa que pasará de $60.000 a $70.000 en enero.

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que lidera Héctor Daer, cerró un nuevo acuerdo salarial aplicable a los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) 743/16, 459/06, 122/75, 108/75, 107/75 y 103/75 de Sanatorios y Clínicas Privadas (Sector Asistencial). Este entendimiento cubrirá un período de tres meses: noviembre, diciembre y enero de 2026.

Incrementos en el básico hasta enero

Los trabajadores comprendidos en los CCT mencionados recibirán un incremento en sus salarios básicos distribuido de la siguiente manera:

Noviembre: 1,5% de aumento.

Diciembre: 1,5% acumulativo.

Enero: 1,5% acumulativo.

En total, esto representa un aumento acumulado del 4,55% en los salarios básicos al finalizar el período.

Evolución de la suma no remunerativa

El acuerdo también contempla ajustes en el monto no remunerativo que venían percibiendo los trabajadores, el cual se modifica progresivamente desde la base de $60.000, que pasará desde noviembre a $66.000 y en enero a $70.000

Cuándo es la próxima reunión paritaria

FATSA destacó que la consecución de este acuerdo fue posible «gracias a la unidad, la participación y la firmeza sindical», a pesar de las «adversidades y los límites impuestos por el gobierno a la negociación salarial».

La Federación informó que las discusiones paritarias se retomarán en febrero para negociar los Convenios correspondientes al período 2026/2027.