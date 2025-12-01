EL GOBIERNO VOLVIÓ A AMPLIAR EL PRESUPUESTO PARA SALUD, SEGURIDAD, JUBILACIONES Y EDUCACIÓN

Por DNU, el Gobierno volvió a ampliar el Presupuesto 2025 para aumentar las partidas en salud, seguridad, Anses, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y Educación.

La medida fue oficializada este lunes 1 de diciembre a través del decreto de necesidad y urgencia 849/2025 publicado en el Boletín Oficial, el primero en la gestión de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

En los considerandos del DNU se especifica que, “dada la emergencia económica actual, es necesario que el Gobierno pueda asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones”.

Además, se señala que, “corresponde adecuar el presupuesto nacional que se encontrará vigente a lo largo del corriente ejercicio, asignando recursos adicionales a áreas concretas”.

Así, se informó que la ampliación contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional.

Primera ampliación presupuestaria en la gestión de Adorni como jefe de Gabinete. (Foto: AP/Rodrigo Abd)

En ese sentido, se especificó que se utilizará el aumento para el incremento de los salarios del personal de las Fuerzas de Seguridad, además de la caja de retiros, jubilaciones y pensiones de la Policía Federal así como la del personal militar de las Fuerzas Armadas y del Personal de la Policía de Establecimientos Navales.

Además, se amplió el presupuesto para Salud que implican sostener programas del Ministerio y varios hospitales nacionales de alta complejidad: Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, René Favaloro, SAMIC Presidente Néstor Kirchner y el del Bicentenario Esteban Echeverría.

Además, se destinará para el pago de pensiones no contributivas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y para el subsidio extraordinario que reciben esos mismos beneficiarios a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

El Ministerio de Capital Humano también verá un incremento de partidas en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para incorporar más fondos a la Prestación Alimentar.

Por el lado de la Secretaría de Educación, habrá un refuerzo para salarios universitarios, docentes y no docentes. También para compra de computadoras, Becas Progresar, comedores escolares, Jornada Extendida en escuelas.

Para la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se incorporará más presupuesto para programas laborales: Volver al Trabajo, Fomentar, Intercosecha y para prestaciones por desempleo.

En la ANSES se aumentan los fondos para prestaciones previsionales (actualizaciones por Ley de Movilidad), asignaciones familiares, Programa 1000 Días, transferencias al PAMI (por retenciones a haberes previsionales) y Prestación Mensual de Oncopediatría.

Con respecto a la deuda pública, se realizará un ajuste del presupuesto para poder pagar los servicios de la deuda del año y para el pago de obligaciones del Tesoro: refuerzo del tercer incremento de capital del BID Invest, financiar a varias empresas y organismos públicos, radio y TV Argentina, Casa de Moneda, YCRT, Belgrano Cargas, SOFSE, ACUMAR y ENARD.

Por último, se realizan ajustes presupuestarios porque algunos organismos cambiaron su naturaleza jurídica durante 2025 y se especificó que se autoriza al Ministerio de Economía a modificar o disolver el Fondo de Desarrollo Gasífero (FONDESGAS) para redefinir cómo se financian las obras de transporte de gas.