El Hospital 4 de Junio realizará actividades en la plaza San Martín por el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, con testeos rápidos de VIH y sífilis disponibles para la comunidad. Claudia Andreis, infectóloga y responsable del área de Infectología, explicó en radio La Red que “todos los años realizamos esta actividad, presentarnos en la plaza en conmemoración de la lucha contra el HIV” y remarcó que el objetivo es “fomentar a la gente a que se testee… que tenga la conciencia de testearse todos los años o cada seis meses”.

La jornada se desarrollará el lunes 1 de diciembre, de 8 a 12, con la participación de los servicios de Inmunización, Infectología y Laboratorio. Andreis sostuvo: “Esperemos que concurran muchas personas y que tengan la fuerza y voluntad para testearse”.

Sobre la realidad epidemiológica, indicó que no se trabaja solo con población local: “No tomamos de referencia solamente Sáenz Peña, porque de gran parte del Chaco recibimos derivaciones y también pacientes de Santiago del Estero”. Advirtió que en ese contexto hay “una alta cifra de enfermedades de transmisión sexual en general… los números asustan y siempre hay nuevos casos”.

La especialista detalló que “los casos de sífilis están a la cabeza” en cuanto a los registros y que, una vez detectado un caso, “ya se testea para HIV y ahí se nota la diferencia”. Vinculó el aumento de diagnósticos con la falta de uso adecuado del preservativo y con una mayor consulta sanitaria. En este sentido, insistió en que “el uso de preservativo es primordial para evitar contraer enfermedades de transmisión sexual”.

También reconoció que persisten barreras culturales: “Es real que todavía hay tabúes. A cualquiera le puede ocurrir, el tema es que consulten a tiempo” y señaló la importancia de la vacunación: “La inmunización temprana también, por ejemplo hepatitis B y HPV; si cada uno cumple con el esquema de calendario podemos evitar grandes problemas a futuro”.

Sobre la modalidad de la jornada, detalló que el test será para HIV y sífilis, demora menos de quince minutos y “es una gotita de sangre nada más”. Luego, el equipo informará los resultados a cada persona.

Respecto de los tratamientos, precisó: “Tenemos tratamiento para todo y la gran parte es curable. La infección por HIV todavía no podemos decir que se cura, pero se mantiene con inmunidad buena y una vida normal si se adhiere al tratamiento”. En el caso de la sífilis, remarcó que “tiene tratamiento, no da resistencia y solamente con la penicilina lo podemos resolver”, con disponibilidad en el sistema público y privado.

La infectóloga recordó que también habrá jornada de testeos en el Hospital 4 de Junio: “El jueves los vamos a hacer acá en el hospital”. Además, recordó que a diario quienes quieran concurrir no deben sacar turno: “Pueden asistir durante la mañana directamente a Infectología”.

Finalmente, insistió en las medidas preventivas: “Todas las enfermedades de transmisión sexual son prevenibles y solamente con el uso adecuado de preservativo”, junto con el control anual, los chequeos ginecológicos y el PAP, y el seguimiento urológico en varones mayores de 40 años. Recordó que el hospital entrega preservativos y dispone de medicación para HIV, sífilis y gonorrea.