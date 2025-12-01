CUÁDRUPLE CRIMEN EN LA PLATA: JUZGAN A DOS TESTIGOS ACUSADOS DE MENTIR SOBRE LA IDENTIDAD DEL ASESINO

Micaela Galle (11), su mamá Bárbara Santos (29), su abuela Susana de Barttole (63) y la amiga de la familia, Marisol Pereyra (35), fueron asesinadas a golpes y cuchilladas el 27 de noviembre del 2011 en un departamento de La Plata. Tres años después, la Justicia condenó a prisión perpetua a Javier Quiroga como único autor el cuádruple crimen.

Luego de 14 años, empezará este lunes el juicio contra dos testigos que señalaron falsamente al entonces novio de Santos, Osvaldo Martínez, hoy desvinculado de la causa. Ahora, en el banquillo estarán sentados el remisero Marcelo Tagliaferro y la exvecina Patricia Luján Godoy, acusados de mentir en la causa.

En las primeras horas de la investigación, el fiscal Álvaro Garganta y el juez Guillermo Atencio acusaron a Martínez. Su imputación estuvo basada principalmente en los relatos de Tagliaferro y Godoy.

Tagliaferro, que había llevado a Pereyra a la casa esa noche, declaró que vio a un hombre salir del PH con el torso desnudo y actitud sospechosa, y luego dijo que ese hombre era Martínez, aunque su versión tuvo contradicciones desde el inicio.

Godoy, por su parte, aseguró que vio al joven cerca de la 1.30 o 1.40 de la madrugada cuando llegó en un auto desconocido, también con el torso desnudo, con algo en la mano y un aspecto extraño. Con el correr de la investigación, las dos declaraciones quedaron desmentidas y la Justicia determinó que habían mentido.

Javier Quiroga, el único condenado por la masacre. (Foto: gentileza Infojus Noticias).

La posterior reconstrucción del caso demostró que Martínez no estuvo en la escena del crimen. Los vecinos de su barrio coincidieron en que llegó a su casa alrededor de las 21.30, no volvió a salir y su auto permaneció estacionado afuera toda la noche. Además, terminó de ver una película a la 1.30 y le contestó un mensaje de texto a Santos que quedó registrado por antena.

Las pericias concluyeron que no había ninguna huella, rastro o señal que lo vinculara al ataque y, en cambio, el ADN de Quiroga -albañil conocido de Barttole y quien había declarado como testigo- apareció en la escena. Quiroga fue detenido y condenado como único autor del hecho por el Tribunal Oral Nº3.

Belén Elizabeth Chapur, abogada de Martínez, señaló en diálogo con TN que el objetivo de este nuevo debate es que Tagliaferro y Godoy expliquen por qué incriminaron a un inocente. Aseguró que no existe un móvil confirmado sobre sus mentiras, aunque recordó que los jueces mencionaron que Tagliaferro podría haber estado interesado en cobrar la recompensa que ofrecía la Provincia por datos relevantes.

Osvaldo Martínez tras ser absuelto en la causa por el cuádruple crimen. (Foto: gentileza La Capital).

También señaló que las declaraciones de ambos presentaban similitudes llamativas y se fueron acomodando durante el debate original, lo que abre la duda sobre si hubo alguna intervención externa. “Estaba bastante guionado”, indicó. Según la abogada, ninguno de los dos mostró arrepentimiento en todos estos años: “Pidieron la perpetua para un inocente y nunca explicaron por qué lo hicieron”.

Los acusados podrían recibir hasta 10 años de cárcel

El juicio, que se desarrollará los días 1 y 2 de diciembre desde las 10 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4, contará con alrededor de 40 testigos ofrecidos por la fiscalía.

La querella pidió especialmente que Quiroga sea trasladado para declarar y ya fue notificado. Tagliaferro y Godoy, que llegan al debate en libertad, están acusados de falso testimonio agravado por ser cometido en una causa criminal. Podrían recibir una pena que va desde uno hasta los 10 años de cárcel.

Marcelo Tagliaferro durante una de las audiencias del juicio, donde finalmente se comprobó que mintió. (Foto: gentileza Belén Elizabeth Chapur).

Así fue el cuádruple crimen en La Plata

La tarde del sábado 26 de noviembre de 2011, Quiroga se presentó en el PH ubicado en la calle 28 entre 41 y 42, donde vivían las cuatro víctimas. Los testigos indicaron que él había sido convocado para hacer tareas de albañilería y mantenimiento.

Durante las primeras horas de la madrugada del domingo 27, las cuatro fueron asesinadas a golpes y puñaladas en distintos ambientes del PH. En el living, encontraron a la mujer adulta desnuda -víctima de una emboscada mientras se duchaba-; las otras dos mujeres adultas, en la cocina; y la nena, en el dormitorio.

Las cuatro mujeres fueron asesinadas a golpes y puñaladas. (Foto: Facebook).

Un vecino advirtió huellas de sangre y pisadas en el pasillo común del edificio al día siguiente. La puerta del PH estaba entreabierta. Al entrar, la Policía encontró desorden, manchas de sangre, cuerpos con múltiples heridas de arma blanca y signos de lucha generalizada.

La reconstrucción judicial estableció que el ataque no fue improvisado. Las víctimas no fueron halladas en un único ambiente: el agresor actuó en varios espacios -cocina, baño, dormitorio- lo que evidenció despliegue de violencia y saña.

La nena tenía en una mano un celular desde donde intentó hacer al menos dos llamados para pedir ayuda, pero fueron en vano.

Algunos vecinos dijeron haber escuchado gritos, golpes y ruidos extraños esa noche. Pero durante los primeros minutos nadie intuía la magnitud de lo ocurrido: muchos creyeron que podía tratarse de ruidos comunes, algo cotidiano, hasta que al día siguiente se conoció la masacre.

Luego de la investigación y el juicio, la Justicia determinó que Quiroga actuó como único responsable del cuádruple asesinato. Su condena a prisión perpetua fue confirmada por todas las instancias judiciales.