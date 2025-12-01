LA ÚNICA VÍA QUE TIENE RIVER PARA CLASIFICARSE A LA COPA LIBERTADORES 2026

River no depende de sí mismo para llegar a la Libertadores 2026. (Foto: Fotobaires

River quedó eliminado del Clausura 2025 tras perder con Racing en octavos de final. El resultado negativo hizo que el Millonario dependa de otros equipos para clasificarse a la Copa Libertadores 2026, pero con el correr de los partidos se le fueron agotando las posibilidades.

Lanús y Argentinos Juniors podían haber ayudado al equipo de Marcelo Gallardo para obtener el boleto a la fase preliminar del máximo torneo continental, pero ambos clubes quedaron eliminados antes de las semifinales.

Por eso, River solo depende de Boca para jugar la Copa Libertadores 2026. Para que el objetivo del Millonario se cumpla, el Xeneize debe ser campeón del Clausura 2025.

Por qué River necesita una mano de Boca en el Clausura

River podría verse beneficiado por una consagración de Boca en el Torneo Clausura (Foto: EFE)

Si no lograba el campeonato, River necesitaba que Rosario Central, Boca, Lanús o Argentinos se queden con el Clausura y liberen un cupo. Sin embargo, las opciones se redujeron: el Canalla quedó fuera de competencia tras ser eliminado por Estudiantes, al Granate lo eliminó Tigre y el Bicho perdió el mano a mano con el Xeneize.

Si Boca es campeón, River irá las rondas preliminares (repechaje) para entrar al certamen continental, no a la fase de grupos. Lo cierto es que, por más extraño que suene, el presente del equipo deriva en un caso casi inaudito: que River necesite de un título de Boca.