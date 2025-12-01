LA TERMINANTE FRASE CON LA QUE ÚBEDA ASEGURÓ QUE BOCA LUCHARÁ POR EL TÍTULO HASTA EL FINAL DEL CLAUSURA

Boca venció a Argentinos Juniors por 1-0 en la Bombonera y alcanzó las semifinales del Torneo Clausura 2025. El Xeneize avanza a paso firme en el campeonato y espera al ganador de la llave entre Tigre y Racing para conocer a su rival en la próxima etapa.

En conferencia de prensa, el entrenador Claudio Úbeda volvió a resaltar la unión del grupo y el sacrificio en el campo como algunos de los factores clave para el buen rendimiento colectivo.

“Tenemos bastante nafta para todo lo que viene y queremos dar pelea. El grupo está 100% compenetrado en el día a día, en ganar, en ser solidario… se ve cuando el equipo pierde la pelota y se esfuerza por recuperarla», dijo el DT.

Sobre el encuentro, expresó: “Tuvimos oportunidades en el primer tiempo de poder hacer un gol más, pero no se dio y tuvimos que saber llevarlo. El rival tiene posesión de pelota, pero no tuvo tanta profundidad. Fue un rival duro. Estamos felices de seguir avanzando”.

También hubo palabras para Marchesín, la figura del partido de hoy en la Bombonera. “Agustín viene con cuatro partidos sin recibir goles. Hablamos mucho con los chicos sobre tener solidez defensiva. Cuando te llegan poco y el arquero interviene bien, nos da mucha tranquilidad. Es un tipo súper positivo, se merece pasar por este momento”.

Agustín Marchesín pasa un buen presente en Boca. (Foto: Reuters)

“El fútbol no solo es atacar, es defender y saber ocupar los espacios. También es saber cómo contrarrestar las virtudes del rival. Es un fútbol en el que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Argentinos es un equipo que juega bien, pero nosotros lo hicimos mejor en función del resultado”, concluyó sobre el encuentro.

Por último, habló de su posible rival en semifinales. “Estamos preparados para jugar con cualquiera de los dos (Racing o Tigre). Será el rival que tenga que ser y trabajaremos en la semana para poder ganar ese partido”.

A falta de confirmación oficial, Boca jugará el próximo fin de semana con Racing o Tigre en la Bombonera. El partido definirá a uno de los dos finalistas que lucharán por el título el 13 de diciembre en Santiago del Estero.