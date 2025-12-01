DICIEMBRE DE ALTA INTENSIDAD POLÍTICA: EMPIEZA UNA BATALLA CLAVE PARA MILEI Y EL PERONISMO ATRAVIESA SU PEOR MOMENTO

Milei llega a diciembre fortalecido y se lanza a una batalla clave en el Congreso Milei llega a diciembre fortalecido y se lanza a una batalla clave en el Congreso

Llegó diciembre, un mes que solía ser una pesadilla para los gobiernos desde el regreso de la democracia, por los riesgos de desbordes más o menos orquestados desde los subsuelos de la política. Pero este año, las miradas apuntan al Congreso, por el inicio de una etapa de deliberaciones de iniciativas que serán decisivas para la administración de Javier Milei y el futuro de la economía.

Hoy llegará a tres despachos clave de la gestión libertaria el proyecto de modernización laboral. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la titular de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, recibirán el texto final de una profunda reforma que busca dinamizar el mercado del trabajo, estancado desde hace al menos una década.

Será una de las pruebas de fuego para el Gobierno junto con el Presupuesto, la reforma tributaria y el endurecimiento del Código Penal, que serán debatidas en sesiones extraordinarias. La convocatoria todavía está en elaboración y se publicaría antes de que termine la semana.

Milei llega a estos debates fortalecido en imagen y, sobre todo, en representación parlamentaria. Es un fenómeno inédito en la historia argentina: en cuatro años, el Congreso pasó de tener solo dos diputados a 94, y de cero a 20 senadores. Es la contracara del peronismo, que enfrenta una declinación dramática.

Entre mañana y el miércoles, el PJ puede quedar con 93 diputados y apenas 26 senadores, la menor representación parlamentaria desde 1983. Con su líder, Cristina Kirchner, en prisión domiciliaria e inhabilitada de por vida para ser candidata, el peronismo tiene apenas cuatro de 24 gobernadores y enfrenta un proceso de fragmentación inédito.

En el Senado, José Mayans, el inoxidable presidente de la bancada, perdió la semana pasada a Gerardo Zamora y Elia Moreno, mientras busca contener a los cuatro senadores de Convicción Federal. En Diputados, la propia figura del santafesino Gerardo Martínez, el presidente del bloque, está en discusión y con riesgos ciertos de ser removido.

Quedan pocas horas para conocer el verdadero peso que tendrá Unión por la Patria en el Parlamento. Entre hoy y mañana se deberán presentar las listas de integrantes de los bloques en la Cámara baja. Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, decidió separar a sus representantes y solo está en discusión si serán tres o cuatro las fugas. Pero no serían las únicas.

No son las únicas internas cruzadas que sacuden al PJ. En la provincia de Buenos Aires, su epicentro, se libra una batalla sorda entre las distintas lealtades que confluyen en la Legislatura. Axel Kicillof, enfrentado a CFK, no pudo pasar el endeudamiento, pese a que todos los peronistas se sentaron en sus asientos. Hay sospechas de que los ausentes -sobre todo los libertarios blue de Carlos Kikuchi- responden a terminales del peronismo. Sin esos votos, no hay plata.

El riojano Ricardo Quintela y el formoseño Gildo Insfrán, los otros peronistas que todavía reconocen el liderazgo de CFK, están ensimismados en sus provincias y el poder de fuego que tienen en el Congreso es apenas testimonial. El fueguino Gustavo Melella está lejos -geográfica y políticamente- de intervenir en la discusión nacional.

Los otros gobernadores de matriz peronista se sentaron en la mesa que ofreció Javier Milei y negocian apoyos parlamentarios para las leyes que se discutirán en extraordinarias. Al Presidente no le falta tanto: con La Libertada Avanza y el PRO, tiene algo más de 110 diputados y 26 senadores. Le faltarían 20 y 10, en cada caso. “El peronismo siempre acude en auxilio del vencedor”, es una máxima pertinente al inicio de este diciembre inusual.

Cambia el Congreso y también el Gobierno

Patricia Bullrich anunció su renuncia al Ministerio de Seguridad para comenzar a recorrer su primera experiencia como senadora nacional. Mañana jurará su reemplazante, Alejandra Monteoliva. “Dentro de cincuenta años se hablará de la ‘Doctrina Bullrich’ como aquella que cambió el paradigma de la seguridad en Argentina. Felicitaciones Patricia Bullrich. Tu paso por el Ministerio de Seguridad ha sido un punto de inflexión en la historia de nuestro país. TMAP”, la saludó Santiago Caputo.

La futura senadora tendrá como prioridad enfrentar la batalla por la modernización laboral. Es que por la Cámara alta ingresará el proyecto que iniciará una pulseada con la CGT, más preocupada por la caja de los aportes y las obras sociales que por otras reivindicaciones sindicales.

También Manuel Adorni tendrá lista la reconfiguración de la Jefatura de Gabinete. Infobae confirmó ayer que se va José “Cochi” Rolandi, que había llegado con Nicolás Posse, y que atravesó la gestión de Guillermo Francos. No será el único cambio.