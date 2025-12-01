MÁS DE 1000 INTERVENCIONES POLICIALES Y 103 APREHENDIDOS EN DISTINTOS OPERATIVOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Policía Caminera notificó a 13 conductores que dieron positivo el test de alcoholemia.



Durante el último fin de semana de noviembre, efectivos de la Policía del Chaco desplegaron dispositivos de control y prevención en las distintas Direcciones de Zona, con un total de 324 operativos realizados, que resultaron en 103 aprehendidos por infracciones al Código Penal, además de varias intervenciones contravencionales, secuestros de vehículos y retenciones de armas.

En total, se detectaron 553 contraventores, e incautaron 511 motocicletas, 4 automóviles, 8 motos con pedido de secuestro, 5 armas de fuego y 11 armas blancas.

Controles viales

Policía Caminera registró 262 actas por distintas infracciones, además notificaron a 13 ciudadanos que dieron positivo el test de alcoholemia positiva.

Departamento 911

Dentro del Departamento 911 también se realizaron diversos operativos de seguridad. La División Patrulla Preventiva demoró a 63 contraventores, 18 personas fueron aprehendidas por delitos, otros 13 detenidos con pedido de captura, y realizaron 2.035 consultas en el sistema Si.Ge.Bi, 922 en el padrón de motocicletas de las cuales 4 fueron secuestradas.

La División Caminantes demoró a 14 contraventores, detuvo a dos personas por delitos

y a siete con pedido de captura; además realizaron 536 consultas en sistema Si.Ge.Bi y 6.722 en el padrón de motos.

