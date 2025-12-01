PUERTO TIROL: DETENIDO POR PEDIDO DE CAPTURA VIGENTE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un hombre fue identificado durante un control y resultó tener una orden de detención por lesiones calificadas por el vínculo.

En la mañana de este lunes, personal de la Comisaría de Puerto Tirol detuvo a un hombre que circulaba por avenida Italia, tras constatar que registraba un pedido de captura activo.

Alrededor de las 6, los efectivos demoraron el paso de un hombre de 35 años. Al verificar sus datos mediante el sistema informático SIGEBI, se confirmó que pesaba sobre él una orden de aprehensión por una causa de “lesiones calificadas por el vínculo”, dispuesta por el Juzgado Correccional N°1.

Ante ello, se dio intervención a la Fiscalía de Género en turno, quien ordenó que el detenido fuera notificado de su aprehensión y, posteriormente, puesto a disposición del Juzgado Correccional N°1 para las actuaciones correspondientes.

