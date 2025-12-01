ESTA SEMANA PAGAN SALARIOS DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS PÚBLICOS

El Gobierno provincial informó días atrás el cronograma de pagos de haberes del mes de noviembre, que se realizará los días martes 2 y miércoles 3 de diciembre de 2025.

La acreditación para los pasivos será este martes 2 de diciembre, y estará disponible para su retiro a través de los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco, a partir de las 21 horas del mismo día. Al día siguiente, lo pueden hacer por ventanilla.

Por otro lado, los haberes de los trabajadores activos de la administración pública provincial serán acreditados el miércoles 3 de diciembre, y estarán disponibles para su retiro también desde las 21 horas.