EDUCACIÓN ACLARA QUE LOS TRÁMITES DE VALIDACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TÍTULOS SON GRATUITOS

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Dirección General de Títulos y Equivalencias, informa que todos los trámites referidos a la legalización y registro de analíticos y títulos digitales de egresados del nivel Secundario, la modalidad de ESJA (ex BLA) y de nivel Superior, con validez nacional, tanto de gestión estatal, social como privada, son totalmente gratuitos.

Asimismo, aclaró que las autoridades de los establecimientos educativos son las responsables de la confección de títulos y de elevar los mismos a la Dirección General de Títulos y Equivalencias, para su legalización y registro sin intermediarios. Por dichos trámites los alumnos no deben abonar nada.

Por lo que se advierte a la población en general de la existencia de falsos gestores, que en forma virtual y de manera engañosa, prometen realizar la gestión de títulos a cambio de una retribución monetaria.

