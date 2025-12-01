CHARATA: SECUESTRAN 64 “BOCHITAS” DE COCAÍNA EN UN OPERATIVO PREVENTIVO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Una persona fue detenida en el barrio Centenario con estupefacientes ocultos en un envase plástico.



Anoche, entre las 21:00 y las 23:00, personal de la División Operaciones Drogas Interior Charata llevó adelante un operativo preventivo en distintos sectores jurisdiccionales, orientado a desalentar actividades vinculadas a la Ley 23.737.

Durante las recorridas por el barrio Centenario, los agentes observaron a un joven en la vía pública, quien mostró un notorio estado de nerviosismo ante la presencia policial. Al ser identificado, fue sometido a un palpado preventivo, durante el cual se encontró entre sus prendas un envase plástico tipo vitamínico, con la inscripción “Supradyn”.

En el interior del recipiente contenía 64 envoltorios tipo “bochitas”, de color verde y gris, con un peso total de 6,4 gramos de cocaína, por lo que se procedió al secuestro de la sustancia.

El joven de 24 años, fue notificado de su aprehensión en el marco de la causa por «Supuesta Infracción a la Ley 23.737», conforme lo dispuesto por la Fiscalía Antidrogas N.º 2.

