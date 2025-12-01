DETUVIERON A UN HOMBRE QUE SE RESISTIÓ DURANTE UN CONTROL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Secuestraron dos animales, una motocicleta y una camioneta.

Anoche, alrededor de las 23:00, efectivos de la Sección Rural Machagai realizaban un operativo de prevención sobre Ruta Provincial N°10, frente a la Sociedad Rural, cuando detuvieron una camioneta Ford F100 roja para un control vehicular e identificación de personas.

El vehículo era conducido por un hombre de 41 años, acompañado por otro sujeto. En la caja transportaban un caprino, un porcino, ambos sin señales de propiedad, y una motocicleta tipo DAX.

Al ser consultado por la documentación y el origen de los animales, el conductor descendió del rodado e insultó a los uniformados, motivo por el cual se pidió apoyo a otras unidades. Al llegar el personal de refuerzo, el individuo se mostró aún más agresivo, por lo que se comunicó con el Juzgado de Paz de Machagai.

Por disposición judicial, se ordenó su conducción a la dependencia y la correspondiente notificación contravencional. En ese momento, el sujeto se abalanzó contra los policías, amenazando y desafiando al personal, por lo que se utilizó la fuerza mínima necesaria para reducirlo y detenerlo.

El juez interviniente dispuso su detención, el secuestro de los animales, la camioneta y la motocicleta transportada. En tanto, el acompañante fue notificado de actas contravencionales y recuperó la libertad.

El detenido fue examinado por el médico en turno, y posteriormente quedó alojado en la Comisaría de Colonia Aborigen.

