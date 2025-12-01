SÁENZ PEÑA: EN POCO MINUTOS DAN CON UN MENOR AUTISTA: YA SE ENCUENTRA CON SU MADRE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En horas de la noche del domingo, personal de la Comisaría Cuarta de Sáenz Peña logró encontrar sano y salvo a un niño de 11 años que se había extraviado en el Barrio 130 Viviendas.

La situación se activó alrededor de las 20:00, cuando una mujer de 28 años se presentó en la unidad para informar que su hijo, quien tiene condición de autismo, había salido a la vereda y no sabían dónde se encontraba.

De inmediato, efectivos iniciaron la búsqueda junto a la madre, mientras se activó el protocolo de búsqueda de personas, sumando a todas las unidades dependientes de la jurisdicción.

Gracias al rápido despliegue policial, el menor fue hallado minutos después en avenida 28 y calle 17, en buen estado de salud. Fue trasladado a la División Sanidad Policial para control médico y luego a la comisaría, donde finalmente fue entregado a su madre conforme a las formalidades legales.

La Unidad de Protección Integral (UPI) fue informada de la intervención.

Relacionado