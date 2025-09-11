SAN MARTIN  DESARTICULARON UN BUNKER DE DROGAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En una vivienda del barrio Industrial secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo, hay una detenida

Intervino la División Drogas de la localidad de San Martín, los antinarcóticos desplegaron una investigación para detectar los puntos de venta y consumo de estupefacientes a baja escala y dieron en con un supuesto kiosco narco.

Los patrullajes investigativos y los emplazamientos dieron resultado, localizaron un bunker en el barrio Industrial y solicitaron allanamiento a la fiscalía antidrogas.

Esta tarde se dirigieron al lugar con el mandamiento judicial en compañía de ayudantes de fiscales y ante un testigo realizaron el registro del inmueble. Allí fueron atendidos por una mujer de 37 años, principal moradora del lugar.

Revisaron cada rincón de la vivienda y hallaron varios envoltorios con sustancia vegetal y otros con sustancia blanca. Tras realizar las pruebas correspondientes descubrieron que se trataba de cocaína con el peso total de 3 gramos y marihuana con el peso de 0.5 gramos.

Además, secuestraron una tijera, recortes de polietileno, una balanza, un teléfono celular y la suma de $86000 pesos, estos elementos estarían vinculados a la venta de estupefacientes.

Finalmente la mujer de 37 años fue notificada de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción a la Ley 23737 a disposición de la Fiscalía Antidrogas en turno.

