BELGRANO VS. SAN MARTÍN DE SAN JUAN POR EL TORNEO CLAUSURA: HORARIO, FORMACIONES Y TV
El Pirata y el Santo sanjuanino abren la fecha interzonal con la intención de cambiar la cara y meterse en playoffs: todos los detalles.
Este jueves desde las 20.00, Belgrano recibirá en el Gigante de Alberdi a San Martín de San Juan, en el inicio de la fecha interzonal del Torneo Clausura 2025. El equipo de Ricardo Zielinski buscará volver a la zona de playoffs, mientras que el conjunto sanjuanino necesita sumar para escapar de la última posición en la tabla de promedios.
El Pirata cordobés tuvo un buen arranque en el Clausura, con siete puntos en cuatro fechas, pero luego entró en un bajón: solo ganó un partido en sus últimos cinco encuentros. Su última victoria fue ante Banfield (2-1) y desde entonces quedó fuera de la zona de clasificación. Con la mira puesta también en los cuartos de final de la Copa Argentina ante Newell’s, el entrenador contará con la vuelta de Lucas Zelarayán, quien se reincorporó tras jugar con la Selección de Armenia en la última fecha FIFA.
El Verdinegro atraviesa un panorama complejo: suma apenas dos triunfos en sus últimos diez partidos y ocupa el último puesto en la tabla anual y en los promedios, lo que lo compromete con el descenso. Pese a la derrota 2-0 ante River en la última jornada, el DT Leandro Romagnoli destacó la entrega del equipo: “Va mejorando y debe seguir con esa mentalidad”, señaló.
Probables formaciones del encuentro
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Gabriel Compagnucci o Ulises Sánchez, Santiago Longo, Rodrigo Saravia, Julián Mavilla; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
- San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena o Diego González; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch, Santiago González. DT: Leandro Romagnoli.
Belgrano vs San Martín (SJ): datos del partido
Hora: 20.00
Estadio: Gigante de Alberdi
Árbitro: Andrés Merlos
VAR: Nicolás Lamolina
TV: ESPN Premium