SAN MARTÍN DE SAN JUAN LOGRÓ UN TRIUNFO CLAVE ANTE SAN LORENZO: CÓMO QUEDÓ EN LAS TABLAS
Desde las 14:30 de este viernes, el Verdinegro visitó al Ciclón sin margen de error y logró su cometido. También, homenajearon a Miguel Ángel Russo.
En el plano institucional, la situación sigue siendo tensa. Marcelo Moretti retoma sus funciones como presidente luego de que la Cámara Civil aceptara la medida cautelar que consideró «irregular» la supuesta acefalía del club. Sin embargo, la polémica continúa: Ulises Morales, presidente de la Asamblea, advirtió a TyC Sports que la dirigencia deberá cumplir con la contracautela, exigiendo el comprobante de $40 millones de pesos requerido para tal fin.
La visita llegó en una situación desesperada: San Martín de San Juan ocupaba el último lugar en las tablas general y de promedios, lo que se vio modificado con esta victoria.
Homenaje a Miguel Ángel Russo
Antes del inicio del encuentro, se rindió un emotivo minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo. El exentrenador de Boca y con pasado en varios clubes argentinos, incluyendo a San Lorenzo, falleció este miércoles a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer.
San Lorenzo vs. San Martín (SJ): datos del partido
- Hora: 14:30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Fabrizio Llobet
- Estadio: Pedro Bidegain