San Martín de San Juan logró un triunfo clave ante San Lorenzo: cómo quedó en las tablas

viernes, desde las 14:30, San Lorenzo y San Martín de San Juan se midieron en el Estadio Pedro Bidegain por un partido crucial para ambos. San Lorenzo necesitaba el triunfo para consolidarse en la zona de clasificación, aunque pese a la derrota quedó en sexto lugar, mientras que Este, desde lasse midieron en elpor un partido crucial para ambos. San Lorenzo necesitaba el triunfo para consolidarse en la zona de clasificación, aunque pese a la derrota quedó en sexto lugar, mientras que San Martín de San Juan estaba obligado a sumar de a tres para intentar escapar de la zona de descenso, por lo que este 1-0 sobre el Ciclón viene a ser clave para el Verdinegro.

El gol de la victoria estuvo en manos del Pulpo González, que convirtió a los 77 minutos y no dudó en dedicárselo a Miguel Ángel Russo: «Para vos, Miguel», dijo al cielo el jugador, en un duelo donde también hubo un minuto de silencio para homenajear la vida del entrenador que murió este miércoles.

Ahora, el Santo quedó anteúltimo en la tabla de promedios y la anual, dejando a Aldosivi en la última posición de ambas. Sin embargo, debe seguir ganando, porque si hoy finalizara el Torneo Clausura, descendería de todos modos.

Cómo llegaron San Lorenzo y San Martín (SJ) a este duelo