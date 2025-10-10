ESTE SÁBADO HABRÁ CORTES PROGRAMADOS DE LUZ EN EL SUDOESTE

El Centro de Operaciones de Secheep Informa que en la mañana de este sábado 11, de 6 a 12 horas, se realizará un trabajo programado en la línea de alta tensión que va desde la Estación Transformadora Chaco (Sáenz Peña) hacia Villa Ángela y suministra energía eléctrica a gran parte del sudoeste chaqueño.

Por tal motivo, durante el tiempo que se efectúen las tareas programadas habrá interrupciones parciales del servicio en las siguientes localidades: Villa Ángela, San Bernardo, Villa Berhet, Enrique Urien, Haumonia, Horquilla y Samuhú.

El operativo a realizarse implica la reparación definitiva de un conductor de la línea de 132 KV, averiado el pasado martes 7.

Desde Secheep, se solicita a la comunidad las disculpas del caso, recordando que la tarea a ejecutarse es necesaria para garantizar un mejor servicio en la zona mencionada, de cara al próximo verano.