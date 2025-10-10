FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO CENTRAL CÓRDOBA VS. UNIÓN
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Central Córdoba vs. Unión por el Torneo Clausura 2025.
Central Córdoba vs. Unión: probables formaciones
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré o Leonardo Marchi; Matías Perelló; Matías Vera, Iván Gómez, José Florentin, Lucas Besozzi; y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
- Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizón Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Augusto Solari, Mauro Pitton, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Nicolás Palavecino y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Unión
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.